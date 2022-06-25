На Кіровоградщині «смотрящий» та його спільники відповідатимуть за поширення злочинного впливу та постачання наркотиків до в’язниці

Припинили діяльність угруповання оперативники управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області та слідчі слідчого управління обласної поліції.

За даними слідства, налагодив наркотрафік до виправної колонії так званий «смотрящий». Маючи авторитет серед ув’язнених, він призначив «довірених» осіб, які за межами колонії підшукували осіб для передачі наркотичних та психотропних речовин. «Товар» на територію установи передавали шляхом «перекидів» для подальшого збуту серед засуджених.

На підставі отриманих доказів «смотрящому» та його трьом спільникам поліцейські повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Крім того, дії лідера угруповання кваліфіковані ще за ч. 2, ст. 255-1 (встановлення та поширення злочинного впливу) ККУ.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Кіровоградської обласної прокуратури.

За скоєне може загрожувати до 12-ти років ув’язнення.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України