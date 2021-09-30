На Кіровоградщині судитимуть членів організованої злочинної групи шахраїв

Особи скоювали шахрайські дії на території Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Херсонської областей. Їх злочинну діяльність було припинено детективами слідчого управління поліції області спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань за процесуального керівництва обласної прокуратури.

У травні 2021 року правоохоронці затримали трьох осіб безпосередньо після вчинення ними шахрайства відносно жителя м. Херсон на суму близько 30 тисяч гривень.

В цілому доведено причетність групи до 8 фактів скоєння кримінальних правопорушень протягом 2020-2021 років. Загальна сума збитків склала понад 600 тисяч гривень.

Поліцейськими вжито заходів щодо відшкодування шкоди, завданої злочинними діями осіб.

Розслідування у рамках розпочатих кримінальних проваджень завершено. Обвинувальний акт стосовно трьох членів злочинної організації у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, скеровано до суду.

За матеріалами слідчого управління поліції

Кіровоградської області