На Кіровоградщині судитимуть поліцейського, який прикривав незаконну торгівлю алкоголем

Слідчі ДБР за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції завершили досудове розслідування стосовно начальника сектору Голованівського районного відділу поліції в Кіровоградській області.

Посадовець вимагав у підприємця щомісячну плату у сумі 10 тис. гривень за дозвіл безперешкодно торгувати алкогольними напоями без ліцензії.

12 жовтня 2021 року ДБР затримало начальника сектору під час отримання всієї суми хабаря. Він обвинувачується у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Обвинувальний акт направлено до суду.

В іншому випадку слідчі Територіального управління ДБР Хмельницького за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили про підозру інспектору сектору реагування патрульної поліції та оперуповноваженому Гайсинського райуправління на Вінниччині.

27 квітня 2021 року поліцейські зупинили водія автівки на підставі того, що він начебто перебував у стані наркотичного сп’яніння. Вони пообіцяли водію не складати на нього адмінпротокол, якщо отримають 15 тисяч гривень. Для «гарантії» отримання коштів поліцейські забрали у водія документи на авто та паспорт для виїзду за кордон.

Через деякий час поліцейські зупинили цього ж водія та почали вимагати у нього документи на авто, які ж самі і вилучили. Вони погрожували водію скласти адміністративний протокол через відсутність документів та забрали у нього автомобіль та ключі від нього.

Чоловік зміг дати поліцейським лише частину хабаря, тому вони повернули йому тільки авто.

Оперуповноважений поліції підозрюється в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України), а інспектор сектору реагування – ще й у незаконному заволодінні документами та у незаконному заволодінні паспортом ( ч. 1 та ч. 3 ст. 357 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснює Кіровоградська та Вінницька обласні прокуратури, оперативний супровід – ДБР, СБУ та Нацполіція.

ДБР