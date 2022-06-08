На Кіровоградщині судитимуть вісьмох наркозбувачів – учасників злочинної організації

Загалом особам повідомлено про підозру у вчиненні більше 100 кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом тяжких наркотиків і психотропів – опію ацетильованого, метадону, амфетаміну та метамфетаміну.

Викрили наркозбувачів співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в Кіровоградській області спільно з оперативними підрозділами та слідчими обласного главку поліції, за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Під час документування протиправної діяльності осіб правоохоронці встановили, що організував незаконний «бізнес» житель Олександрії. Він залучив до нього інших місцевих жителів, розподіливши обов’язки щодо постачання, зберігання, фасування та збуту наркотиків і психотропів.

Реалізацію заборонених речовин на території Кіровоградської області громадяни здійснювали передаючи їх із рук у руки під час особистих зустрічей з клієнтами та лише за готівковий розрахунок.

Наприкінці минулого року, за силової підтримки спецпризначенців КОРД, ТОР та РПОП, правоохоронці затримали членів наркоугруповання та провели 18 одночасних санкціонованих обшуків у їх помешканнях та автівках.

У результаті вилучено півтора літра опію ацетильованого, пів кілограма концентрату макової соломи, метадон, метамфетамін та опій екстракційний. Крім того, вилучено обріз мисливської рушниці, мобільні телефони, банківські картки, гроші та засоби для пакування. Вартість вилучених наркотиків та психотропів, за цінами «чорного» ринку, складала близько мільйона гривень.

Осіб було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрано запобіжні заходу у вигляді тримання під вартою.

У рамках проведення досудового розслідування кожному учаснику злочинної організації повідомлено про підозру у вчиненні 120 кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Крім того, організатору та співорганізаторам повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України, а одному з учасників – у незаконному поводженні зі зброєю за ч. 1 ст. 263 КК України.

7 червня досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт стосовно восьми членів злочинної організації скеровано до суду.

За матеріалами Управління боротьби з наркозлочинністю

в Кіровоградській області

Департаменту боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України