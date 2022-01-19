На Кіровоградщині учасникам ОЗГ повідомили про підозру в заволодінні держкоштами на суму понад 1 млн.

Протиправну діяльність осіб було викрито та припинено слідчим управлінням поліції області спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань, за процесуального керівництва прокуратури.

Слідством встановлено, що протягом вересня-грудня 2019 року шестеро осіб із числа керівництва суб’єкта господарювання, що спеціалізується на проведенні дорожньо-будівельних робіт, та його працівників, вступили у злочинну змову та заволоділи грошовими коштами держави на понад 1 млн гривень.

Учасники ОЗГ створили видимість виконання договору підряду по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення. Роботу виконано не відповідно до проєктно-кошторисної документації, натомість внесено до актів виконаних робіт недостовірні відомості щодо фактично використаних матеріалів при будівництві.

Зокрема, експертиза встановила невідповідність фактичної товщини верхнього шару дорожнього покриття автомобільної дороги до проєктно-кошторисної та звітної документації. Одночасно встановлено, що підприємство-підрядник не виготовило та не транспортувало асфальтобетонну суміш на об’єкт ремонту в обсягах, які зазначені у звітній документації (актах виконаних робіт).

У результаті досудового розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння коштами державного бюджету в особливо великому розмірі, у січні цього року правоохоронці повідомили про підозру 6 учасникам організованої злочинної групи.

Поліцейські вживають заходів щодо забезпечення відшкодування збитків, завданих злочинними діями осіб.

Розслідування у кримінальному провадженні триває за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Санкцією статі передбачено покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

За матеріалами слідчого управління

поліції Кіровоградської області