На Кіровоградщині за розтрату судитимуть колишнього посадовця військової частини

Слідче управління поліції області, за оперативного супроводу співробітників сектору захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Кіровоградській області, завершило розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що колишній військовий, будучи службовою особою, діючи умисно, всупереч інтересам служби, шляхом зловживання службовим становищем вчинив розтрату грошових коштів державного бюджету на суму понад 173,8 тисяч гривень.

Розслідування у рамках кримінального провадження, за процесуального керівництва Кропивницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону, завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Сектор захисту інтересів суспільства і держави

поліції Кіровоградської області