На Кіровоградщині завершено розслідування за фактом незаконного видобування корисних копалин на суму понад ₴17 млн.

Слідчими Кропивницького районного управління, за оперативного супроводу співробітників сектору захисту інтересів суспільства і держави поліції області, під процесуальним керівництвом Кропивницької окружної прокуратури, скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства.

Встановлено, що незаконний видобуток суглинку здійснювався на земельних ділянках, які не відведенні для розробки надр та розташовані за межами дії отриманого спецдозволу. Під час проведення санкціонованого огляду ділянок правоохоронцями було виявлено та вилучено спеціальну техніку, на яку накладено арешт.

За висновком судової екологічної експертизи, сума завданих державі збитків склала більше 17 мільйонів гривень.

У ході розслідування правоохоронці повідомили директору підприємства про підозру за ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

За матеріалами сектору захисту інтересів суспільства і держави

поліції Кіровоградської області