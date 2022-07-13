На Кіровоградщині завершено розслідування за фактом службової недбалості зі збитками у понад ₴2,9 млн.

Внаслідок неналежного виконання службовою особою своїх обов’язків, а саме – прийняття у підрядника фактично не виконаних робіт по ремонту дороги, інтересам однієї з територіальних громад було завдано істотної шкоди.

Встановлено, що інженер з технічного нагляду належним чином не перевірив обсяги та якість робіт з капітального ремонту дороги, оплачених за рахунок бюджетних коштів.

У результаті цих дій державі завдано збитків на суму у понад 2,9 мільйона гривень.

Слідчими Новоукраїнського районного відділу поліції, за процесуального керівництва окружної прокуратури, досудове розслідування за цим фактом завершено.

Обвинувальний акт стосовно особи у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України, скеровано до суду.

Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

За матеріалами

Новоукраїнського районного відділу

поліції Кіровоградської області