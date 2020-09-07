На Кіровоградщині завершили слідство у справі щодо вимагання грошей з ув’язнених СІЗО

Організував діяльність угруповання кримінальний «авторитет», який перебував у спецустанові. До складу групи входило сім осіб — співкамерники лідера угруповання та раніше засуджені громадяни, які перебували на волі. Застосовуючи фізичне насильство до арештованих, зловмисники змусили віддати їм майже 300 тисяч гривень.

Під час досудового розслідування оперативники управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області, слідчі слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури області зібрали докази причетності організатора та учасників злочинного угруповання до вимагання та отримання коштів із десяти осіб.

Поліцейські встановили, що діяльність угруповання організував кримінальний «авторитет», який знаходився в держустанові та входив до близького оточення одного з «ворів у законі». Разом зі співкамерниками вони займалися вимаганням коштів з осіб, щодо яких було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Крім того, залучили громадян, які раніше відбували покарання та звільнилися з місць позбавлення волі. Загалом до складу угруповання входило вісім осіб.

Відповідно до розробленого зловмисниками плану, ув’язнених змушували грати в азартні ігри, де вони постійно програвали. Якщо ж відмовлялися грати та в подальшому віддавати «борг» — били та погрожували фізичною розправою їх родичам. Потерпілі через своїх близьких змушені були переказувати кошти на банківські картки осіб — учасників злочинного угруповання, які знаходилися на волі, знімали гроші та передавали їх організатору. Поліцейські встановили, що за такою «схемою» зловмисники отримали від потерпілих майже 300 тисяч гривень.

Під час проведення санкціонованих обшуків у спецустанові та за місцями мешкання зловмисників слідчі та оперативники вилучили холодну зброю, вибухові пристрої, кілька десятків мобільних телефонів та банківських карток, а також блокноти із записами щодо злочинної діяльності угруповання.

За результатами проведених процесуальних заходів організатору та учасникам злочинної групи було повідомлено про підозру та обрані запобіжні заходи. Аби особи, які знаходилися в СІЗО, не змогли продовжувати свою протиправну діяльність, їх помістили до різних виправних установ.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальні акти відносно організатора та сімох учасників злочинного угруповання скеровано до суду — ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України.

За вимагання, вчинене організованої групою, обвинуваченим може загрожувати до 12-ти років ув’язнення.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України