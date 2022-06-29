На Кіровоградщині злочинної група керівника комерційної структури незаконно видобула корисних копалин на суму понад 80 млн.

Викрили протиправну діяльність групи осіб оперативники управління стратегічних розслідувань та слідчі слідчого управління поліції.

Як встановили поліцейські, організував протиправну діяльність керівник комерційної структури. Без жодних дозвільних документів фігуранти займалися видобуванням граніту шляхом проведення вибухових робіт на Власівському родовищі. Внаслідок чого самовільно було видобуто 29,7 тис. м3. корисних копалин на суму 80,5 млн грн.

На підставі отриманих доказів організаторові поліцейські повідомили про підозру за ч. 4 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України. Також встановлені й інші учасники незаконної діяльності. Остаточна правова кваліфікація їхнім діям буде надана після проведення ряду процесуальних дій.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Кіровоградська обласна прокуратура.

За скоєне передбачено покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України