На Кіровоградщині через п’яного водія загинув військовий з маленькою донькою

Після удару авто з родиною українського захисника вилетіло в кювет і перекинулося.

У страшній аварії у Кіровоградській області загинув український військовий, а його дочка померла в лікарні. ДТП сталася через нетверезого водія на Skoda Fabia, який вилетів на зустрічну смугу руху.

40-річний сержант Микола Спащук приїхав у відпустку. Він з донькою Уляною і дружиною Оленою вирушили на захід України, щоб відвідати батька Миколи. 26 серпня сім’я поверталася додому. За кермом Skoda Octavia Tour був Микола, дружина сиділа поруч на пасажирському сидінні, а дочка перебувала ззаду за кріслом водія.

Аварія сталася близько 22:30 на трасі Стрий – Ізварине біля П’ятихаток. Від сильного удару машина військового вилетіла в кювет і перекинулася.

Видання Obozrevatel пише, що Олену та ще живу Уляну відвезли до дитячої обласної лікарні. Жінка згадувала, що донька постійно тримала її за руку. Дівчинку відвезли в реанімацію з черепно-мозковою травмою, але через пару хвилин вийшов лікар і сказав, що Уляна померла. Після цієї новини у Олени стався інсульт.

Відзначається, що удар припав на бік водія, тому тіло військового вирізали з авто. У нього були переломи грудної клітини, ребер, тазу, роздроблена нога, відкритий перелом ліктя. Він помер від травматичного шоку.

Банки з-під пива та чіпси в машині – що відомо про винуватця аварії

Винуватцем аварії виявився 30-річний Юрій С. він перебуває під вартою без права внесення застави.

“Мені відомо, що в цей день він випивав разом зі своєю сестрою і її чоловіком. Мої друзі знімали місце ДТП. Там ми знайшли 37 банок з-під пива, на передньому сидінні лежали чіпси. Стрілка спідометра його машини зупинилася на цифрі 135 км/ч. Драгер показав 1,32 проміле алкоголю в крові”, – розповіла старша дочка загиблого військового Анастасія.

Правоохоронці вважають, що Юрій порушив правила дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з авто.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження відкрито за частиною 4 статті 286-1 “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами” Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. // УНІАН