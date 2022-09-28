На Кіровоградщині чоловіка, який намагався зґвалтувати підлітка, ув’язнили на 7 років

За принципової та послідовної позиції ювенальних прокурорів обвинуваченого у злочині сексуального характеру щодо неповнолітньої дитини засуджено до реального терміну ув’язнення – 7 років позбавлення волі.

Такий вирок ухвалив Долинський районний суд Кіровоградської області, визнавши чоловіка винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.15, ч.3 ст.152 КК України, – замах на зґвалтування неповнолітньої особи.

Подія мала місце у березні минулого року в одному із сіл Кропивницького району.

38-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, проходячи повз дитячий майданчик, побачив чотирьох неповнолітніх, які грали у футбол.

Обвинувачений підійшов до одного з них, користуючись власними фізичними та антропометричними перевагами перед підлітками, застосовуючи фізичну силу, повалив одного із них на землю, позбавивши його можливості чинити опір і намагався вчинити дій сексуального характеру, пов’язані з оральним проникненням в тіло неповнолітнього. В цей момент троє інших неповнолітніх, з метою припинення злочинних дій обвинуваченого, відштовхнули останнього, повалили на землю та відтягнули від хлопця, тим самим звільнили товариша та не дали можливості вчинити обвинуваченому щодо неповнолітнього усіх дій сексуального характеру, які він вважав необхідними для доведення злочину до кінця.

Засудженого взяли під варту в залі суду. Свою вину в інкримінованому злочині чоловік так і не визнав, стверджував, що нічого не пам’ятає через стан сп’яніння та він не міг такого зробити.

Відзначимо, що неповнолітній потерпілий та свідки пережили психологічний та емоційний шок і щоб убезпечити дітей та не травмувати їх ще більше, ювенальний прокурор ініціював, а суд підтримав, аби в судовому засіданні було використано як доказ їх допити, отримані під час досудового розслідування у порядку ст. 225 КПК України, без виклику дітей в судове засідання для їх безпосереднього повторного допиту.

Застосування подібної практики є правилом для таких категорій кримінальних проваджень, застосування якого контролюється ювенальними прокурорами.

Кіровоградська обласна прокуратура