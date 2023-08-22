На Кіровоградщині чоловіка засуджено за погрозу вбивством та зґвалтування неповнолітньої дитини

За принципової позиції ювенальних прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури чоловіка визнано винним у нанесенні тілесних ушкоджень, погрозах вбивством та зґвалтуванні неповнолітньої (ч. 2 ст. 125, ч. 1 ст. 129, ч. 3 ст. 152 КК України).

Жителя Знам’янського району засуджено до 10 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що засуджений вчинив інкриміновані злочини стосовно дитини у серпні 2019 року. Він перебував поряд із парком в одному з сіл Знам’янщини, де побачив неповнолітню дівчину. Схопив її за руку та, приставивши ніж до горла, погрожував убивством у разі вчинення опору.

Чоловік затягнув потерпілу в безлюдне місце, побив та зґвалтував.

Під час судового розгляду сторона обвинувачення надала суду беззаперечні докази причетності особи до скоєння злочину, які підтверджені висновками експертиз. Водночас свою вину він не визнав.

До вироку суду засуджений перебував під вартою.

Наразі триває час на апеляційне оскарження судового рішення.

Офіс Генпрокурора