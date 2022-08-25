На Кіровоградщині дії керівника підприємства завдали державі збитків на ₴80 млн.

Слідчими поліції області, за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області ДСР Нацполіції України та процесуального керівництва обласної прокуратури, задокументовано факт незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення на території регіону, вчинене шляхом вибуху.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що директор одного з кар’єрів у 2021 році самовільно, без правовстановлюючих документів, вчинив дії, що призвели до завдання матеріальної шкоди державі у розмірі 80 млн гривень.

Особі повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин) Кримінального кодексу України.

Розслідування за цим фактом триває. Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

За матеріалами слідчого управління поліції Кіровоградської області