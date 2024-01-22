На Кіровоградщині ексдиректору підприємства повідомили про підозру у забрудненні земель зі збитками на суму понад ₴3,5 млн.

Слідчі Олександрійського районного відділу поліції, за оперативного супроводу управління Служби безпеки України в області та під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, проводять досудове розслідування за фактом вчинення керівником товариства з обмеженою відповідальністю протиправних дій, що призвели до завдання шкоди довкіллю та зокрема земельним ресурсам держави.

Встановлено, що у 2021 році профільним підрозділом органу місцевого самоврядування було укладено договір із підприємством про надання послуг із утримання та захоронення побутових відходів на території сміттєзвалища, розташованого на земельній ділянці в одній з громад.

У подальшому товариство допустило зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях, поза межами сміттєзвалища, що спричинило перевищення вмісту забруднюючих речовин у ґрунті на земельних ділянках сільськогосподарського призначення та які є землями запасу територіальної громади.

Відповідні порушення було виявлено контролюючим органом під час проведення перевірки.

Крім того, підприємство допустило експлуатацію сміттєзвалища у місті без правовстановлюючих документів на земельну ділянку, що призвело до засмічення земель твердими побутовими відходами та нетоксичними промисловими відходами.

За висновком судової інженерно-екологічної експертизи, протиправні дії з боку ТОВ спричинили державі майнову шкоду на загальну суму у понад 3,5 мільйона гривень.

Колишньому директору підприємства повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 239 (забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України. Розслідування триває.

За матеріалами Олександрійського райвідділу

поліції Кіровоградської області