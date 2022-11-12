На Кіровоградщині «електробраконьєр» незаконно наловив риби на мільйон триста тисяч гривень

Досудове розслідування у справі завершено, тепер житель Новоукраїнського району, який вчинив дане кримінальне правопорушення відповідатиме перед судом. А рибу виловлену ним у протиправний спосіб передано на потреби ЗСУ.

За даними слідства, у ніч з 24 на 25 червня 2022 року перебуваючи на території Войнівського водосховища річки Плетений Ташлик Новоукраїнського району Кіровоградщини, обвинувачений, за допомогою підсака з електричними провідниками, (який під’єднано до акумуляторної батареї, що є забороненим знаряддям лову), здійснив ураження риби струмом, після чого витягнув із води свіже виловлену рибу в кількості 806 екземплярів. Відповідно до висновку інженерно- екологічної експертизи державі заподіяно матеріальну шкоду у розмірі майже 1 мільйон 292 тисяч гривень.

Чоловіку інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 249 (незаконне заняття рибним промислом) КК України та у разі доведення вини загрожує до 3 років ув’язнення.

Наразі подальшу долю рибалки вирішуватиме суд. А свіжовиловлена риба, передана благодійній організації для переробки на рибні консерви для Збройних сил України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура