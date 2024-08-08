На Кіровоградщині керівника закладу освіти судитимуть за зловживанні службовим становищем зі збитками понад ₴2,2 млн.

Слідчі поліції області, за процесуального керівництва обласної та окружної прокуратур, завершили розслідування за фактом вчинення службовцем кримінального правопорушення, що спричинило тяжкі наслідки.

Встановлено, що директор одного з освітніх закладів діяв в інтересах підрядника та підписав акти про виконання робіт із завищеним обсягом фактично наданих послуг.

Унаслідок протиправних дій державі завдано збитків на суму у понад 2,2 мільйона гривень.

Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За матеріалами слідчого управління поліції Кіровоградської області