На Кіровоградщині медик райлікарні за хабарі робив ухилянтів «непридатними» до військової служби

Лікар однієї із районних лікарень, який за 40 тис гривень грошової винагороди сприяв військовозобовʼязаному уникнути мобілізації, шляхом отримання так званого «білого квитка», відповідатиме перед судом.

За процесуального керівництва прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури розслідувано та скеровано до суду обвинувальний акт за фактом одержання медичним працівником неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення уповноваженою особою (ч.3 ст.369-2 КК України).

Як ми повідомляли раніше, лікар обіцяв місцевому військовозобов’язаному посприяти в ухиленні від мобілізації через неправдивий діагноз. За 40 тис гривень обвинувачений мав вплинути на членів військово-лікарської комісії, щоб останні надали медичний документ, який посвідчує непридатність цієї особи для військової служби за станом здоровʼя.

Викрито медика у травні цього року, у службовому кабінеті після передачі коштів.

За скоєне фігуранту корупційної справи загрожує від 3 до 8 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУНП в області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіціі України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура