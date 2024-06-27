На Кіровоградщині підрядника судитимуть за привласнення ₴3 млн. держкоштів

Слідчим управлінням поліції області, за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, завершено розслідування за фактом кримінального правопорушення, вчиненого шляхом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Встановлено, що підрядник проводив ремонт дороги в одному з міст, відповідно до умов договору. У результаті ремонті роботи були виконані підприємством неякісно та суттєво завищено вартість наданих послуг, які оплачувалися за рахунок бюджетних коштів.

Унаслідок протиправних дій державі завдано збитків на суму 3 мільйони гривень.

Обвинувальний акт стосовно керівника підприємства за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України скеровано до суду.

Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

За матеріалами слідчого управління

поліції Кіровоградської області