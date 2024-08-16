На Кіровоградщині поліцейські «по гарячих слідах» встановили особу громадянки, причетної до вчинення крадіжок

До поліції надійшли повідомлення від мешканців обласного центру про те, що невідома жінка, обманним шляхом, проникла в їх помешкання та заволоділа грошовими коштами. В результаті проведених заходів поліцейськими відділу кримінальної поліції встановлено особу 56-річної громадянки, раніше судимої за майнові злочини.

За даними слідства, зловмисниця проникала до помешкань літніх людей під приводом ворожіння, «зняття порчі» або просила питну воду. Відволікаючи увагу потерпілих, жінка викрадала грошові кошти, банківські картки та ювелірні вироби.

В результаті протиправних дій громадянка заволоділа грошовими коштами у сумі 2000 тис. дол. США та 50 тис. грн. Вартість викрадених нею ювелірних виробів встановлюється.

Під час проведення обшуку, правоохоронці виявили та вилучили у особи грошові купюри з ознаками підробки, які вона використовувала для «обміну» у потерпілих на справжні, та інші речові докази, які вказують на її причетність до вчинення правопорушень.

За вказаними фактами розслідуються кримінальні провадження, розпочаті за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України «Крадіжка».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Правоохоронці нагадують, щоб уберегти свої грошові кошти та майно від протиправних посягань, дотримуйтеся правил безпеки. Роз’ясніть людям літнього віку, як можуть діяти зловмисники та як необхідно поводитися, а саме:

– у жодному разі не виказувати наявності у вас грошей стороннім громадянам;

– уникати розмов із невідомими особами на вулиці або не відчиняти двері незнайомцям, які можуть пропонувати грошові виплати, компенсації, матеріальну допомогу, продаж медичного обладнання, вимірювання тиску, «зняття порчі» і так далі;

– зателефонувати сусідам або родичам;

– у разі протиправних дій, негайно звернутися до поліції за номером 102.

Пам’ятайте, ваша уважність та обережність сприятиме попередженню кримінальних правопорушень.

За матеріалами Кропивницького райуправління

поліції Кіровоградської області