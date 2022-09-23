на кіровоградщині поліція припинила діяльність злочинної організації на чолі з так званим «смотрящим» за виправною колонією

Лідер угруповання та його учасники налагодили канал постачання та збут наркотиків у в’язниці.

Встановили учасників злочинної організації, припинили її діяльність та канали постачання наркотиків оперативники управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області та слідчі слідчого управління обласної поліції. Організував її діяльність засуджений за грабіж чоловік. Перебуваючи у виправній колонії, він отримав статут так званого «смотрящого». Маючи зв’язки у кримінальному середовищі, фігурант налагодив канал постачання наркотиків до в’язниці та їх збут серед засуджених. Як спільників залучив осіб, які наразі відбувають покарання, та їх знайомих «на волі».

Кожний учасник злочинної організації відповідав за свій напрямок: лідер – контролював діяльність, розподіляв фінанси, спільники – формували «замовлення» та ховали їх у продукти харчування, передавали пакунки до в’язниці поштовим зв’язком, отримували «пошту» та надалі збували наркотичні речовини серед засуджених.

В ході документування діяльності злочинної організації поліцейські також встановили джерела надходження коштів для придбання наркотиків — шахрайська схема з продажу товарів на різних Інтернет-платформах.

Учора, 22 серпня, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України поліцейські затримали трьох учасників угруповання. Одночасно із затриманням оперативники, слідчі за силової підтримки спецпідрозділу ТОР та роти поліції особливого призначення провели санкціоновані обшуки за місцями утримання та мешкання фігурантів. Вилучили метадон, амфетамін, канабіс, 16 мобільних телефонів, гроші, банківські картки, «чорнові» записи.

Крім того, так званому «смотрящому» за в’язницею та шістьом учасникам злочинної організації повідомили про підозру за ч. ч. 1 та 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів затриманим особам. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Кіровоградська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України