На Кіровоградщині посадовець назловживав службовим становищем на ₴800 тис. збитків

Слідчим управлінням поліції області під процесуальним керівництвом прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення керівником одного з комунальних підприємств.

Встановлено, що службова особа здійснила процедуру закупівлі дизельного генератора для потреб підприємства за суттєво завищеною вартістю, в інтересах іншого суб’єкта підприємницької діяльності. За висновками проведених експертиз, внаслідок протиправних дій місцевому бюджету було завдано збитків на понад 800 тисяч гривень.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Санкцією статті передбачено покарання – до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За матеріалами слідчого управління поліції Кіровоградської області