На Кіровоградщині посадовці держпідприємства працевлаштовували громадян для уникнення мобілізації

Встановлено, що посадовці на держпідприємстві критичної інфраструктури працевлаштовували військовозобов’язаних громадян для забезпечення їх бронювання та відстрочки від призову на службу під час мобілізації.

Також «працівникам», які не виконували своїх обов’язків, здійснювалось нарахування заробітної плати.

Унаслідок протиправних дій службових осіб, державному підприємству завдано збитків на суму майже 400 тисяч гривень.

Розслідування проводиться за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Викрили зловмисників слідчі Кропивницького районного управління поліції, за оперативного супроводу управління СБУ в області. Процесуальне керівництво – окружної прокуратури.

За матеріалами Кропивницького РУ поліції Кіровоградської області