На Кіровоградщині правоохоронці викрили торговців гуманітарною допомогою

Протиправні дії осіб припинили співробітники слідчого управління поліції Кіровоградської області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Встановлено, що з метою отримання незаконного прибутку під час воєнного стану громадяни продавали легкові транспортні засоби, отримані як гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ.

У Кропивницькому правоохоронці задокументували факт продажу трьох таких автомобілів та одержання особами у вигляді прибутку 16500 доларів США.

Громадянам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Розслідування кримінального провадження триває.

Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

За матеріалами слідчого управління

поліції Кіровоградської області