На Кіровоградщині рецидивіст вирощував канабіс на орендованій земельній ділянці

За вирощування та збут наркотичного засобу канабісу постане перед судом 45-річний мешканець Новоукраїнського району. Обвинувальний акт відносно чоловіка розслідувано та скеровано до суду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що нарковмісні рослини обвинувачений вирощував на орендованій земельній ділянці, сушив та подрібнював – на території свого домоволодіння. За результатами санкціонованих обшуків у обвинуваченого правоохоронці виявили та вилучили близько 3 кг наркотичного засобу канабісу та майже півтори сотні нарковмісних рослин.

Наголосимо, що чоловік раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів.

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури слідство завершено. Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) та ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України скеровано до суду.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП України в Кіровоградській області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області Департаменту стратегічних розслідувань НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура

