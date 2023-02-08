На Кіровоградщині у «чорного археолога» вилучили унікальний скарб із прикрасами ІІІ століття

Археологічну знахідку чоловік виставив на продаж у мережі Інтернет.

Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань та Головного слідчого управління Нацполіції України проводять заходи з протидії незаконній торгівлі культурними цінностями. За результатами їх проведення поліцейські викрили протиправну діяльність так званого «чорного археолога» – мешканця Кіровоградської області.

За даними слідства, правопорушник відкопав срібний пояс на території Хмельницької області. Згідно з висновками спеціалістів Національного музею України, йдеться про знахідку, що датується серединою ІІІ століття, пов’язану з військовою культурою давніх германців у період, коли вони мігрували через територію сучасної України з Північної Європи до Чорного моря.

Надалі фігурант виставив археологічну знахідку на Інтернет-форумі, де один із учасників обговорення викупив артефакти. Як наслідок, учасниками цієї транзакції було здійснено незаконне привласнення знайденого скарбу, який має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність, що передбачає відповідальність за ст. 193 та 198 Кримінального кодексу України.

Відповідно до чинного законодавства України, предмети археології не можуть бути предметами продажу, колекціонування приватними особами та вивозитися за межі держави.

Археологічні предмети будуть передані для проведення експертизи та підготовки висновків щодо легальності їх походження. Після її проведення знайдені старожитності можуть бути передані на зберігання до музейних фондів.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора України.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України