На Кіровоградщині у ДТП за участі легковика, вантажівки та двох бусів загинули три людини (фото)
Ще три особи отримали травми.
У Новоархангельській громаді Кіровоградської області сталася смертельна аварія за участі легкового, вантажного автомобілів та двох мікроавтобусів, повідомили в обласному управлінні ДСНС.
Всього внаслідок ДТП загинуло 3 особи та 3 особи травмовано, їх було доправлено до медичного закладу.
“Рятувальники, що прибули на місце аварії, деблокували тіло загиблої жінки 1980 року народження з пошкодженого транспортного засобу”, ‒ йдеться у пресрелізі надзвичайників. // LB.uaTweet