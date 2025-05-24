На Кіровоградщині у ДТП за участі легковика, вантажівки та двох бусів загинули три людини (фото)

Ще три особи отримали травми.

У Новоархангельській громаді Кіровоградської області сталася смертельна аварія за участі легкового, вантажного автомобілів та двох мікроавтобусів, повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Всього внаслідок ДТП загинуло 3 особи та 3 особи травмовано, їх було доправлено до медичного закладу.

“Рятувальники, що прибули на місце аварії, деблокували тіло загиблої жінки 1980 року народження з пошкодженого транспортного засобу”, ‒ йдеться у пресрелізі надзвичайників. // LB.ua