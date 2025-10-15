На Кіровоградщині викрили групу осіб, причетних до підпалів автомобілів (фото)

Зловмисники погодилися на пропозицію «легкого заробітку» в соцмережі та здійснили підпали кількох автівок. За вчинене їм може загрожувати до десяти років позбавлення волі.

Як повідомив керівник поліції області Андрій Дуброва, викрили жителів Олександрійського району у злочинній діяльності співробітники карного розшуку, кримінального аналізу, слідчих та оперативних підрозділів:

«Поліцейські встановили, що місцеві жителі в одному з месенджерів отримували «завдання» щодо здійснення підпалів транспортних засобів за грошову винагороду. Свої дії зловмисники фіксували на відео та надсилали замовникам. Під час проведення обшуків правоохоронці виявили та вилучили речові докази злочинної діяльності. Зловмисників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Наразі слідчі повідомили спільникам про підозру в умисному знищенні майна (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання, яке може загрожувати фігурантам – до десяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває за оперативного супроводу управління карного розшуку під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Сектор комунікації поліції Кіровоградської області