На Кіровоградщині викрили лісників, які незаконно вирубали дерев на півмільйона гривень

Працівники ДБР повідомили про підозру двом лісничим однієї з філій ДП «Ліси України», які організували незаконну вирубку лісу в Кіровоградській області.

За даними слідства, майстер лісу залучив підлеглого та двох цивільних до незаконної вирубки дерев. Посадовець підробляв лісорубні квитки та вирубував зі спільником дерева під виглядом санітарної чистки.

Вивозити деревину лісникам допомагали двоє цивільних подільників. Надалі ділки продавали деревину мешканцям Кіровоградської області, а заробіток ділили між собою.

Зловмисники встигли зрубати понад тисячу дерев різних порід, зокрема дубів, беріз, кленів, чим завдали державі збитків на суму понад півмільйона гривень.

Наразі працівники ДБР готують позов до суду з метою відшкодування державі завданих збитків.

Двом лісникам та їх подільникам повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживанням службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Процесуальне керівництво здійснює Кіровоградська обласна прокуратура.

ДБР