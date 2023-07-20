На Кіровоградщині викрито адвоката, який намагався підкупити прокурора

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомлено про підозру адвокату за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України).

За даними слідства, підозрюваний намагався підкупити керівника Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Він хотів, щоб прокурор, за неправомірну вигоду, використовуючи своє службове становище, сприяв переведенню солдата до однієї з військових частин Кіровоградської області.

Про таку пропозицію адвоката прокурор повідомив своє керівництво.

В подальшому, під контролем правоохоронців, підозрюваний надав керівнику спеціалізованої прокуратури 1000 доларів США та був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 500 тис грн.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Кіровоградській області за оперативного супроводу співробітників ГВЗНД УСБУ в Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора