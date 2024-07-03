На Кіровоградщині викрито командира військової частини, який переплатив майже ₴12 млн. на закупівлях

Працівники ДБР у співпраці з СБУ повідомили про підозру командиру однієї з військових частин на Кіровоградщині, який через недбалість допустив переплату майже 12 млн гривень при закупівлі паливних резервуарів.

На оголошених військовою частиною закупівлях подали заявки три учасники. Переможцем було обрано пропозицію від приватного підприємства з найменшою ціною.

Проте, після укладення договорів комерсанти у документації штучно завищили вартість продукції. Посадовець військової частини не перевірив зміну суми у договорі. Таким чином загальний розмір збитків державі сягнув майже 12 млн грн.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Кіровоградська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

ДБР