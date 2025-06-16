На Кіровоградщині викрито ОЗГ розробників корупційних схем уникнення мобілізації

Серед фігурантів – очільники медичних закладів, військовослужбовці та цивільні. Суми хабарів коливалися від 1 000 до 10 500 доларів. Відомо, що їхніми «послугами» скористалися щонайменше 20 осіб. Під час обшуків правоохоронці вилучили готівки у різній валюті на загальну суму понад 3 000 000 грн. Нині усім учасникам корупційної схеми повідомлено про підозру, вони знаходяться під вартою. За скоєне загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Працівники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями продовжують ліквідувати корупційні схеми, учасники яких допомагають військовозобов’язаним уникати служби в ЗСУ. Ще одну таку «схему» заблокували на Кіровоградщини. До її організації причетні генеральний директор одного з приватних медичних закладів Кропивницького та заступник генерального директора державної медичної установи. Також серед учасників – військовослужбовець та підприємець.

«Клієнтам» встановлювали фіктивні діагнози, що надалі давало їм можливість стати непридатними для проходження служби в ЗСУ. Аби все виглядало правдиво, підшукували дійсно хворих людей та використовували знімки їх досліджень МРТ або КТ. Вартість «послуг» коливалася від 1 000 до 10 500 доларів.

В ході слідства оперативники управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області Нацполіції спільно з обласним управлінням СБУ задокументували кілька фактів одержання учасниками ОЗГ неправомірної вигоди. Окрім того, встановили щонайменше 20 осіб, які скористалися «послугами» медиків та змогли уникнути мобілізації.

12 червня правоохоронці затримали двох фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання чергового траншу. Слідчі слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області повідомили затриманим та медикам-посадовцям про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди) та ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України. Нині усім обрані запобіжні заходи – тримання під вартою.

Також під час обшуків вилучили кошти в іноземній на національній валюті на загальну суму в гривневому еквіваленті понад 3 000 000, медичну документацію, що підтверджують проходження фіктивного лікування, компʼютерну техніку, чорнову бухгалтерію, зброю.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Кропивницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України