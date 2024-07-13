На Кіровоградщині затримали чоловіка, який погрожував гранатою своїм рідним

До Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що 50-річний місцевий мешканець на території домоволодіння свариться з дружиною, переслідує її та погрожує застосувати вибуховий пристрій, який тримає у руці.

На місце пригоди терміново виїхала слідчо-оперативна група, співробітники управління карного розшуку поліції області, районного відділу поліції та вибухотехніки.

Проведеними заходами поліцейські затримали чоловіка, не допустивши непоправних наслідків. За попередніми даними, предмет, який погрожував застосувати зловмисник, може бути гранатою Ф-1 із запалом. Вилучений речовий доказ направлено для проведення експертизи.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 «Погроза вбивством» Кримінального кодексу України та ч. 1 ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Сектор комунікації поліції Кіровоградської області