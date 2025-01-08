На Кіровоградщині завершено розслідування привласнення групою осіб ₴800 тис.

Слідчим управлінням поліції області, за процесуального керівництва обласної прокуратури, скеровано до суду обвинувальний акт стосовно групи осіб, які за попередньою змовою заволоділи чужим майном у великих розмірах в умовах воєнного стану.

Встановлено, що співзасновник приватного підприємства та директор товариства, згідно з договором, здійснювали спільний обробіток земельних ділянок одного із закладів вищої освіти.

У подальшому реалізували врожай олійних культур 2023 року за нижчою від ринкової ціною, умисно занизивши суму доходу. Внаслідок протиправних дій вишу було завдано збитків на 800 тисяч гривень.

Обвинувальний акт за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України скеровано до суду.

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За матеріалами слідчого управління поліції Кіровоградської області