На Київщині 49-річний покидьок зґвалтував свою 91-річну бабусю

Суд заарештував його на два місяці.

В селі Гоголів Броварського району Київської області 49-річний онук зґвалтував свою 91-річну бабусю.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу. Як з’ясувалося, того вечора чоловік із знайомим вживав спиртні напої, після чого пішов до бабусиної кімнати та зґвалтував її.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Сьогодні, 30 квітня, Броварський міжрайонний суд заарештував чоловіка на 60 діб. // LB.ua