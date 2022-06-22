На Київщині 6 учасників організованої злочинної групи займались масовим підробленням алкогольної продукції

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури 6 громадянам повідомлено про підозру у незаконному виробництві, зберіганні та збуті підакцизних товарів (ч. 3 ст. 204 КК України).

Розслідуванням встановлено, що шестеро чоловіків у Білій Церкві у складі злочинної групи облаштували низку підпільних цехів. Підозрювані розмістили в них обладнання, за допомогою якого масово виробляли алкогольні напої з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров’я людей. Готову продукцію збували у торговельні мережі на території Київської області.

Під час проведення санкціонованих 22 обшуків виявили та вилучили понад 20 тон спиртовмісної рідини, пакувальну тару, автомобілі за допомогою яких здійснювалась перевезення продукції, обладнання для виробництва та чорнові записи, що свідчать про протиправну діяльність.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ НП в Київській області за оперативного супроводу УСР в Київській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 10 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура