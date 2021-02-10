На Київщині члени злочинного угруповання допомагали студентам-медикам успішно «скласти» іспити

Працівники Слідчого управління поліції Київщини під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури за оперативним супроводженням Головного управління БКОЗ СБ України викрили шахрайську схему, пов’язану із складанням ліцензованих іспитів у двох медичних вишах столиці.

Встановлено, що студенти-медики, які мали бажання успішно скласти один з іспитів «КРОК» зверталися із відповідним проханням до організатора шахрайської схеми, який розповідав, що займає адміністративні посади у ВНЗ і володіє широким колом знайомств із посадовими особами МОЗ України та ДО «Центр тестування», тому зможе за грошові кошти «вирішити» їх питання з успішним складанням іспитів та отриманням відповідного сертифікату. Вартість такої послуги починалася від 3000 доларів США.

Надалі, отримавши «заявку клієнта», організатор через свої особисті контакти із викладачами та студентами, котрі успішно навчалися чи навчаються у навчальних закладах медичного спрямування, пропонував їм за 500 доларів США скласти іспит замість клієнта.

Організатор шахрайської схеми разом з двома співучасниками отримували оригінали паспортів «клієнтів», вносили до них зміни: переклеювали в паспорти фотокартки осіб, які складали іспит замість них.

В подальшому підставний «студент-відмінник» успішно складав відповідний іспит, отримував сертифікат, що давав можливість продовжувати подальше навчання справжнього студента на медичному факультеті.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці виявили та задокументували 8 фактів складання іспиту підставними особами з використанням підроблених паспортів громадян України.

Крім того, виявлено понад 60 випадків неправомірного отримання сертифікатів про успішне складання іспитів за вказаною шахрайською схемою.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання шахраїв та місцями проведення іспитів, правоохоронці виявили та вилучили екзаменаційні роботи підставних «студентів», документацію щодо проведення іспитів, паспорти громадян України, з очевидними ознаками підробки, засоби зв’язку, які використовувались зловмисниками, грошові кошти, бланки сертифікатів успішного складення іспиту.

За даними фактами триває досудове розслідування, відкрите за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри учасникам шахрайської схеми.

Відділ комунікації поліції Київської області