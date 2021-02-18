На Київщині чоловік викрав з сейфу на пошті понад ₴300 тисяч та підпалив приміщення

На спецлінію поліції «102» надійшло повідомлення про те, що у селищі Глеваха Фастівського району горить приміщення пошти.

На місце події прибули наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції, які спільно з працівниками ДСНС встановили, що приміщення підпалили. Під час огляду правоохоронці з’ясували, що вогонь пошкодив кімнату, в якій знаходився сейф.

Зі слів керівника пошти, у сейфі знаходилась велика сума грошей, які були призначені для виплати пенсій та соціальних виплат мешканцям селища Глеваха. На момент огляду він був відкритий та порожній.

Працівники Управління карного розшуку поліції Київщини спільно з оперативниками Фастівського районного управління поліції провели низку розшукових заходів та встановили особу зловмисника. Ним виявився 24-річний місцевий житель, який вже мав проблеми з законом.

Чоловік у скоєному зізнався та надав правдиві покази. За його місцем проживання правоохоронці вилучили речові докази, зокрема викрадені гроші. Також під час обшуки поліцейські знайшли наркотичну речовину канабіс.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри затриманому. Запобіжний захід обере суд.

Після закінчення слідчих дій гроші повернуть законним власникам.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка). За скоєне зловмиснику загрожує ув’язнення на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Київської області