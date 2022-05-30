На Київщині чоловік застрелив сусіда і погрожував розправою правоохоронцям (відео)

У місті Васильків серед білого дня місцевий житель вистрілив із рушниці в сусіда.

Загиблий того вечора відпочивав в компанії друзів і вийшов до мангалу перевірити готовність м’яса. Саме в цей час стрілець поцілив з вікна свого будинку в голову чоловіка. Від отриманих травм 43-річний чоловік загинув на місці.

«Далі зловмисник зачинився з рушницею в домі і погрожував розправою поліцейським, які приїхали на виклик. Наші спецпризначенці штурмом взяли нападника. Дати хоч якесь пояснення своїм діям 64-річний чоловік так і не зміг» — відзначив Андрій Нєбитов.

Наразі підозрюваний знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За фактом умисного вбивства слідчі розпочали досудове розслідування. Зловмиснику загрожує позбавлення волі до 15 років.

Поліція Київської області