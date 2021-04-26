На Київщині чоловік здійснив незаконну порубку дерев майже на ₴300 тисяч

За процесуального керівництва Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури повідомлено про підозру місцевому жителю за фактом вчинення незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях, що заподіяла тяжкі наслідки (ч.4 ст.246 КК України).

Слідством встановлено, що в березні поточного року, мешканець Сквирської об’єднаної територіальної громади, перебуваючи в полезахисній лісовій смузі на території села Дулицьке, здійснив незаконну порубку 63 живих дерев, шляхом зрізання їх до ступеню припинення росту, чим заподіяв шкоду навколишньому природному середовищу на загальну суму понад 290 тисяч гривень, що становить тяжкі наслідки.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими відділу поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура