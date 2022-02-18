На Київщині чоловіка судитимуть за незаконну рубку дерев: збитки державі – ₴172 тис.

За процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом незаконної порубки дерев (ч. 4 ст. 246 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2021 року обвинувачений, без спеціального дозволу — лісорубного квитка або ордеру, здійснив порубку 26 ясенів та 2 дубів у полезахисній лісосмузі в адміністративних межах Сквирської міської ради Білоцерківського району.

Завдані державі збитки становлять 172 тис грн.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими відділу поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура