На Київщині чоловіка судитимуть за підпал автомобіля журналіста в Броварах (фото)

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Слідчі за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури Київської області скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення групою осіб умисного знищення чужого майна шляхом підпалу та впливу на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків. Наразі матеріали  стосовно інших осіб, причетних до скоєння злочину, виділені в окреме провадження.

Нагадуємо, що вночі 17 серпня 2020 року в місті Бровари зловмисники кинули на передню частину автомобіля «КІА» предмет, від якого транспортний засіб спалахнув та повністю згорів. З людей, на щастя, ніхто не постраждав.

Зловмисник обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна), ч.3 ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) Кримінального кодексу України. Слідство завершено. Подальшу долю чоловіка вирішить суд.

Відділ комунікації поліції Київської області

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