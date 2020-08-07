На Київщині чоловіка засуджено до 12 років позбавлення волі за вбивство співмешканки

Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні відносно 36-річного мешканця міста Буча Київської області за фактом вбивства співмешканки (ч. 1 ст. 115 КК України).

В суді прокурором доведено, що у травні 2017 року чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, в ході сварки зі своєю співмешканкою за місцем їх спільного проживання, наніс їй два удари ножем по тілу. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла.

Під час судового розгляду справи свою вину обвинувачений не визнав.

Ірпінський міський суд Київської області, дослідивши обставини вчинення кримінального правопорушення, заслухавши показання сторін у кримінальному провадженні, погодився із доводами обвинувача та визнав чоловіка винним в інкримінованому злочині. Вироком суду від 06 вересня 2020 року його засуджено до 12 років позбавлення волі.

Пресслужба прокуратури Київської області