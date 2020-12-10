На Київщині чоловіка затримали за нанесення ножового поранення родичу

Про те, що у під’їзді будинку лежить непритомний чоловік до поліції повідомила жителька міста Славутич. На місце події одразу прибули наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції.

Як з’ясувалось, напередодні за місцем проживання 30-річний потерпілий вживав спиртні напої разом зі своїм братом. Між родичами виникла сварка, під час якої 36-річний чоловік наніс ножове поранення. Потерпілий вибіг у під’їзд та знепритомнів, де його згодом й виявила сусідка.

Працівники поліції затримали зловмисника. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження.

За процесуальним керівництвом прокуратури затриманому повідомлено про підозру та направлено клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

За скоєне йому загрожує ув’язнення на строк від п’яти до восьми років. // Вартові еспресо