На Київщині чоловіки на Mercedes в’їхали в Lexus, після чого побили водія (фото)

У місті Бровари трапилась ДТП за участю автівок «Mercedes» та «Lexus». Після аварії між водіями та пасажирами виникла сварка, яка переросла в бійку.

На місці події працювали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції.

Правоохоронці з’ясували що, конфлікт між чоловіками виник через минулі боргові зобов’язання. Тому, 39-річний водій та 45-ти і 24-річний пасажири авто «Mercedes» з пістолетом та металевою палицею кинулися до водія авто «Lexus», пошкодили йому авто та нанесли тілесні ушкодження 32-річному керманичу. Його доправлено до лікарні зі струсом мозку.

Обидві автівки вилучені та доставлені на майданчик тимчасового тримання.

Водія та пасажирів авто «Mercedes» затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від трьох до семи років.

Вирішується питання про повідомлення підозри затриманим. Запобіжний захід обере суд. // Вартові еспресо