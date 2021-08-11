На Київщині депутатка міськради переоформила майно громади на доньку

63-річна депутат Васильківської міської ради, яка одночасно займає посаду начальника управління органу місцевого самоврядування міста Васильків, переоформила будинок, переведений у власність громади, на свого колишнього чоловіка, а згодом – на доньку.

Викрили злочинну діяльність жінки працівники слідчого управління поліції Київщини. Встановлено, що власниця будинку та земельної ділянки у центрі міста Васильків померла декілька років тому, і через те, що у неї не було спадкоємців, домоволодіння відійшло у власність громади як відумерла спадщина. Однак, депутат Васильківської міської ради шляхом підробки документів переоформила будинок на свого колишнього чоловіка. Згодом згідно договору дарування будинок був оформлений на дочку депутатки. Оціночна вартість будинку становить 500 тисяч гривень.

В подальшому жінка мала намір за такою ж схемою переоформити земельну ділянку.

Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмисниці про підозру за ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Подальшу долю жінки вирішить суд.

Поліція Київської області