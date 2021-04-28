На Київщині директора державного професійно-технічного навчального закладу викрито на хабарі

За процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури затримано директора державного професійно-технічного навчального закладу під час отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст.369-2 КК України).

За даними слідства, посадовець вимагав та отримав від місцевого мешканця 5 тис гривень за видачу диплома про отримання відповідної освіти особі без проходження навчання.

Затримано зловмисника «на гарячому» під час одержання вказаної суми.

Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії, вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади. Встановлюються можливі спільники затриманого.

Викрито посадовця прокурорами спільно із співробітниками Фастівського районного відділу ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається не винуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури