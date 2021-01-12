На Київщині директора компанії-забудовника підозрюють у вимаганні додаткових коштів за викуплені квартири

За процесуального керівництва Києво-Святошинської місцевої прокуратури повідомлено про підозру керівнику однієї з компаній-забудовників у вимаганні та одержанні неправомірної винагороди службовою особою за вчинення дій в інтересах винагорододавця, з використанням наданих їй повноважень, за попередньою змовою з групою осіб (ч. 4 ст. 368-3 КК України).

Встановлено, що керівник товариства, у змові з представниками вказаного ТОВ, за надання документів для реєстрації права власності на омріяні квадратні метри вимагали від вкладників додатково сплатити грошові кошти за вже куплені інвесторами квартири.

Наразі фігуранту провадження повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу. Триває досудове слідство.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури