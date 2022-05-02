На Київщині до 10 років позбавлення волі засуджено чоловіка за зберігання психотропних речовин з метою збуту

За публічного обвинувачення прокурорів Обухівської окружної прокуратури мешканця столиці визнано винним у незаконному придбанні, перевезенні та зберіганні з метою збуту психотропної речовини у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Прокурори довели, що чоловік придбав майже 5,5 кг синтетичного психостимулятора α-PVP. У подальшому він зберігав заборонену речовину та планував збувати її наркозалежним особам. Під час обшуку автомобіля вказаної особи, виявлено та вилучено психотропну речовину.

Вироком суду громадянина засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вартість конфіскованого майна складає понад 150 тисяч гривень, воно буде передано в дохід держави.

До набрання вироком законної сили, засуджений перебуватиме під вартою.

Київська обласна прокуратура