На Київщині двоє шахраїв із Росії пограбували бабцю майже на 100 тисяч

Двоє невідомих осіб шахрайським шляхом заволоділи грошима — 73 500 грн. та 300$, жительки міста Вишгород. Чоловіки запропонували їй купити ексклюзивний кухонний посуд за 300$, на що вона погодилася та завела незнайомців до себе в помешкання.



Про це повідомили у пресслужбі МВС.

Літня жінка віддала їм вказану суму, а решту грошей поклала на дивані. Скориставшись необачністю старенької, шахраї викрали гроші та зникли у невідомому напрямку.

Правоохоронці провели комплекс слідчо-оперативних дій і вже за декілька годин встановили та затримали у столиці зловмисників, а також автомобіль, на якому вони рухалися. Шахраями виявилися уродженці Російської Федерації, 22 та 38 років. Наразі вони знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Їм повідомлено про підозру у шахрайстві та крадіжці.

На момент затримання зловмисники встигли обміняти гривні на іноземну валюту. Викрадені гроші поліцейські вилучили та повернули бабусі. // Діло